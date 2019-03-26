Пермь, 26 марта, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Пермский краевой суд частично удовлетворил требования ООО «Буматика» по иску к Региональной службе по тарифам (РСТ). Суд отменил инвестиционную программу компании, утверждённую РСТ, однако признал законным установленный тариф на захоронение отходов на Краснокамском полигоне в 2018 году, сообщает издание «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Несмотря на давление со стороны ООО «Буматика» в информационном поле и недостоверные заявления о том, что тариф не покрывает даже плату за негативное воздействие, суд подтвердил правомерность решения РСТ и сохранил тариф на уровне 179,06 рублей за тонну. Таким образом, запросы коммерческой организации урезаны почти в семь раз. «Буматика» хотела тариф в размере 1307,05 рублей за тонну. Расчётная рентабельность такого тарифа составила бы 730%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве тарифного регулирования и энергетики Прикамья.

По словам гендиректора «Буматики» Сергея Чудинова, с учётом платы за негативное воздействие на окружающую среду, тариф в декабре 2017 года составлял 1307 рублей за 1 тонну. Однако на 2018 год РСТ был установлен тариф 179,06 рублей за 1 тонну. Инвестпрограмма была утверждена до тарифа, что является незаконным. Вслед за инвестпрограммой должен быть отменен и сам тариф. ООО «Буматика» намерена оспорить решение краевого суда в Верховном суде РФ. Также «Буматика» подала в краевой суд иск об оспаривании тарифов на 2019 год (169 руб. за 1 тонну с 1 января и 408 руб. за 1 тонну с 1 июля). Компания считает их убыточными, отмечает «Коммерсантъ».

В свою очередь в министерстве тарифного регулирования региона считают, что решение суда подтверждает последовательную политику ведомства о том, что из тарифов коммерческих организаций должны исключаться статьи расходов, которые организации не могут подтвердить документами. Так, например, ООО «Буматика» пыталась включить в тариф капитальные вложения в размере 20 млн рублей. Однако на момент установления тарифа коммерческая организация сумела подтвердить расходы только на сумму 653 тысячи рублей. Кроме того, «Буматика» пыталась включить в тариф расходы на содержание комплекса по переработке промышленных отходов, которые не имеют отношения к регулируемой деятельности. Аналогичная ситуация возникла и по другим затратам, которая «Буматика» хотела бы видеть в своем тарифе.

Стоит отметить, в 2018 году ООО «Буматика», управляющая полигоном ТКО в Краснокамске отказалась с 1 января 2019 года принимать для захоронения мусор из-за низких, по ее мнению, тарифов, установленных РСТ. Однако впоследствии организация заключила временный договор с регоператором — КГУП «Теплоэнерго». В РСТ Пермского края тогда подчёркивали, что попытки ООО «Буматика» увеличить свою прибыль сверх установленного тарифа чреваты ростом платежей для населения.