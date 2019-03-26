Москва, 27 марта, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Что будет, если поменять место пребывания какого-нибудь российского министерства на «более эффективное»? Насколько место красит министерство, или всё-таки должно быть наоборот, рассуждает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал в видеоблоге правительства о намеченном на начало апреля переезде трех министерств в комплекс зданий «Москва-сити». Необходимость такого перемещения, по мнению Орешкина, обусловлена «повышением эффективности», которая произойдет в новых зданиях у Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи. Любопытно, что именно старые здания министр назначил «неэффективными», заявив, что на новом месте показатели работы значительно улучшатся, а расходы на обслуживание сократятся.

Переселяющиеся министерства оценят удобство «Москва-сити», и если все их устроит, то в небоскребы переберутся и другие правительственные структуры. Вот только слова по поводу экономии на обслуживании работы вызывают некоторые сомнения, ведь недвижимость в этом комплексе — одна из самых дорогих в столице. А эффективность исполнительной власти неплохо бы привязать к ее способности держать руку на пульсе проблем в стране. Как обстоит дело с этим показателем, если поинтересоваться географией поездок, например главы российского правительства за последние месяцы?

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