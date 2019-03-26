Вашингтон, 27 марта, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Целая череда громких событий окружила имя президента США Дональда Трампа в считанные дни, став существенным подспорьем борющемуся за власть (и за второй срок) политику. О том, что окружает имя американского президента в связи с последними новостями внутренней и внешней политики США, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Завершение расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о т.н. «сговоре Трампа с Россией» показало, по мнению ознакомившегося с докладом гепрокурора Уильяма Барра, отсутствие сговора. Два года противники Трампа отчаянно ждали итогов этого расследования, уповая на бурный финал в виде импичмента, и ничего не случилось. Теперь демократы настаивают на срочной публикации всего отчета Мюллера, предлагая называть выводы Барра «просто выводами Барра», однако то, что по итогам расследования Мюллер не выдвинул против Трампа обвинений, на которые рассчитывали демократы, уже ясно. Этот важнейший для демократов раунд ими проигран.

Между тем в борьбу против президента включились и некоторые, причем не рядовые, члены Республиканской партии. Три влиятельных и известных сенатора — Марко Рубио, Рэнд Пол и Митт Ромни — наряду с девятью другими, не столь известными коллегами-республиканцами — вместе с демократами проголосовали за резолюцию об отмене введенного Трампом ЧП. На резолюцию Трамп наложил вето, для отмены которого нужен консенсус среди двух третей всех депутатов в обеих палатах Конгресса, но важно, что заметная часть Республиканской партии проявила готовность к игре против президента.

Как поведет себя Трамп в этой объявленной ему войне и что еще, включая ситуации с Китаем и с Голанскими высотами, происходит в его политике, читайте в статье: Папаша Мюллер провалился: «русский след» в белье Трампа не нашли

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