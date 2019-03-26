Москва, 26 марта, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Для того чтобы ускорить темпы экономического роста России, изменение только системы контроля и надзора не даст желаемых результатов, так как это всего лишь один из факторов, который влияет на развитие экономики страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета Московского отделения «ОПОРЫ России» Станислав Супрунов.

Рост российской экономики

«Помимо деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований нормативно-правовых актов, на экономический рост также сильно влияют инвестиционная активность и доступность к дешевым финансовым ресурсам», — пояснил эксперт.

По его мнению, если же просто усиливать систему контроля и надзора, то это ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе не приведет. К её изменению надо подходить очень осторожно и внимательно, так как эти изменения влияют в целом на предпринимательский и инвестиционный климат.

«Для того чтобы российская экономика могла расти быстрыми темпами, необходимо в первую очередь ослабить фискальную и контрольно-надзорную нагрузку на бизнес, это позволит увеличить предпринимательскую активность населения и улучшить инвестиционный климат в стране.

Ну и, конечно, реформировать контрольно-надзорную деятельность в сторону ее ослабления и активно внедрять риск-ориентированный подход», — высказал свою точку зрения Супрунов.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Юрий Любимов заявил, что Россия могла бы иметь темпы экономического роста, сопоставимые с самыми динамичными странами мира, если бы имела эффективную систему контроля и надзора.

Читайте также: Инвестиционной политике правительства РФ предрекли провал в 2019 году