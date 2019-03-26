Санкт-Петербург, 26 марта, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Гражданин, представлявшийся действующим сотрудником ФСБ России в звании майора, задержан сотрудниками правоохранительных структур в петербургском регионе. Оперативное сопровождение по делу осуществляют настоящие сотрудники спецслужбы.

УФСБ России по СПб и Ленобласти Фальшивое удостоверение «майора ФСБ»

Как сообщили ИА REGNUM 26 марта в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уголовное дело о мошенничестве расследует ОМВД России по Лужскому району Ленобласти.

В результате оперативно-следственных действий задержан гражданин РФ Евгений Пархоменко.

«По полученной информации, указанное лицо может быть причастно к совершению мошеннических действий под видом сотрудника ФСБ России», — отметили в региональном УФСБ.

Во время следственных действий по местам жительства задержанного обнаружены и изъяты предметы и документы, изобличающие подозреваемого в инкриминируемом ему преступлении. В их числе — поддельное удостоверение и оружие.