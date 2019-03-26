Севастополь, 26 марта, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Семь общественников Севастополя попытаются взыскать с губернатора Дмитрия Овсянникова по миллиону рублей за его высказывания о жизни горожан до воссоединения с Россией. Об этом 25 марта на своей странице в Facebook и других интернет-блогах сообщил один из истцов Владимир Новиков.

Kremlin.ru Дмитрий Овсянников

«Отвечая на вопрос корреспондента, что лично для Овсянникова означает Севастополь пять лет в России, он ответил буквально следующее: «18 марта президент России Владимир Путин подписал соглашение о принятии города Севастополя и Республики Крым в состав Российской Федерации». «В начале 2010 года один из кандидатов в президенты Украины заявил: «Севастополь мы поставим на колени». «Так вот, пять лет назад Севастополь встал с колен». «В 2014 году севастопольцы выбрали курс на развитие», — отмечают истцы в своём заявлении (пунктуация оригинала сохранена).

По их убеждению, губернатор «умышленно исказил обстоятельства, которые имели место» и «оскорбил всех севастопольцев, которых никто и никогда не ставил на колени, в связи с чем севастопольцам не было необходимости подниматься с колен».

«Искажённым является то, что Овсянников Д.В. назвал документ не договором, а соглашением. Искажённым является то, что Овсянников Д.В. говоря о дате события, умышленно не пожелал указать на факт подписания договора также Чалым А.М. со стороны г. Севастополя и от имени всех севастопольцев и Аксёновым С.В. со стороны Крыма от имени всех крымчан. Тем самым, Овсянников Д.В. умышлено пошёл по пути искажения исторических фактов путём прямого отрицания роли Чалого А.М. и Аксёнова С.В. в событии о котором он сказал… Заведомо ложным является выданное Овсянниковым Д.В. как за достоверное сообщение о заявлении кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко о том, что она поставит Севастополь на колени. Впервые такое заявление Тимошенко Ю. прозвучало не в 2010 году, а ещё раньше, в 2004 году и Тимошенко Ю. женщина, а не мужчина», — подчёркивают общественники (пунктуация оригинала сохранена).

Истцом в данном деле выступил юрист Владимир Новиков, а также еще шесть соистцов. По миллиону рублей в качестве компенсации за моральные страдания они хотят получить не лично с губернатора, а с Федерального казначейства, которое названо в иске соответчиком. Помимо этого они потребовали от Овсянникова публичного опровержения своих слов в газете.

Как напоминает ИА REGNUM, ранее Владимир Новиков требовал от правительства города пять миллионов рублей в качестве компенсации за моральный вред, причинённый запретом на проведение митинга. В итоге он получил 10 тысяч рублей, но с таким решением не согласился, пообещав обратиться в Верховный суд РФ и Европейский суд по правам человека.