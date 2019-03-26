В США объявили «войну» РФ и «оккупацию» ЕС; РФ ждёт извинений: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 марта, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В России ждут извинений от американского журналиста;
- Президент Ливана отметил расистский характер Израиля;
- В США объявили «энергетическую войну» России и оккупацию ЕС;
- В России могут ввести огромные штрафы за превышение скорости во дворах;
- В Свердловской области изымают детей из неполных семей.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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