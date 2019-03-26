Москва, 26 марта, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Уровень занятости в регионах России зависит от многих факторов. Анализируя представленные Росстатом данные, можно отметить, что высокий уровень занятости в Москве и Санкт-Петербурге объясняется наличием достаточного количества рабочих мест, возможностью найти быстро работу, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

При этом, по её мнению, на высокий уровень занятости влияет и низкий уровень безработицы, так как большинство тех, кто остается без работы, предпочитает самостоятельно искать работу или через кадровые агентства, а не обращаться в службу занятости. И наличие рабочих мест дает возможность найти подходящую работу. Как правило, в регионах с высоким уровнем занятости самые низкие коэффициенты напряженности рынка труда.

«А в регионах, где низкий уровень занятости, достаточно высокий уровень безработицы, потому что отсутствует достаточное количество рабочих мест. Граждане в основном активнее регистрируются в службах занятости для получения пособия, а не для возможности трудоустройства», — считает эксперт.

Отдельно стоит отметить такие регионы с высоким уровнем занятости, как Ямало — Ненецкий АО, Чукотка. Рынок труда в таких регионах сбалансирован, так как при отсутствии работы граждане просто уезжают из-за суровых климатических условий и высокого уровня жизни.

«Остаются те, у кого есть работа или возможность быстро трудоустроиться из-за востребованности на местном рынке труда. Регионы со средними показателями, как правило, находятся посередине в рейтингах по таким показателям, как напряженность, безработица», — отметила Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, самый высокий уровень занятости населения на начало 2019 года наблюдался на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе. В этих регионах трудоустроены 77,2% и 75,6% населения.

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