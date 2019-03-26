Иваново, 26 марта, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Станислав Воскресенский вскоре может покинуть пост губернатора Ивановской области — такая информация появилась утром 26 марта в целом ряде телеграм-каналов. В числе возможных новых мест работы для Воскресенского называют несколько ведомств, в том числе — ФАС. В частности, о том, что Воскресенский рассматривается в качестве кандидата на пост главы Федеральной антимонопольной службы, написал «Политджойстик».

Kremlin.ru Станислав Воскресенский

"Станислав Воскресенский рассматривается кандидатом на должность руководителя ФАС, вместо Игоря Артемьева. Дмитрий Медведев распорядился наградить руководителя ФАС России Игоря Артемьева медалью Столыпина I степени за большой вклад в проведение экономической политики государства и многолетнюю безупречную государственную службу», — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Ивановской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что подобные слухи не комментируют.

Как напоминает ИА REGNUM, Станислав Воскресенский был назначен на должность врио губернатора Ивановской области в октябре 2017 года, он сменил Павла Конькова, отправленного в отставку. До назначения Воскресенский работал в должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации. В сентябре 2018 года Воскресенский одержал победу на выборах губернатора Ивановской области. Срок его полномочий в этой должности истекает в 2023 году. Добавим также, что сообщения об отставке прежнего губернатора Михаила Меня появлялись стабильно несколько раз в год, однако Мень проработал на посту губернатора восемь лет.