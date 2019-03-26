Киев, 26 марта, 2019, 12:42 — ИА Регнум.

Петру Порошенко и в самом деле стоило бы встать на колени, но не перед Россией и не перед ее президентом, которым это не нужно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 марта, комментируя высказывания президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

Как сообщалось ранее, Порошенко заявил, что «украинцам не следует вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения у Владимира Путина». Кто именно призывает граждан Украины «встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощения у Путина», Порошенко не уточнил, но, по всей видимости, он имел в виду своего конкурента по предвыборной гонке Владимира Зеленского.

В 2014 году в одном из интервью Зеленский сказал, что готов встать на колени перед Путиным. Позже он пояснил, что был готов сам встать на колени, если бы это помогло «не ставить в такое положение» Украину.

«Тем, кто на Украине в контексте предстоящего голосования за ту или иную кандидатуру в качестве президента своей страны размышляет в категориях «вставать или не вставать на колени перед Владимиром Путиным», ничего, наверное, уже не объяснишь. Но ведь есть же много и разумных украинцев, тех, кто мыслит нормально!

Так вот, если мыслить нормально, то вставать на колени можно и нужно только перед Богом. И перед родителями, дедами, если их сильно обидел. Оба случая — как раз для Петра Порошенко. Он, во-первых, на коленях должен каяться за то, что соблазнил часть украинцев и увёл их в раскол.

Во-вторых, неплохо было бы ему на колени встать перед памятью деда, Ивана Евдокимовича Порошенко. Тот в Великую Отечественную войну с фашистами воевал, тяжёлое ранение под Прагой получил, награждён был медалью «За боевые заслуги». Приспешничество нацистам он явно бы не одобрил.

Что же до нашей страны и до Владимира Путина, то никто и не требует, чтобы Украина или украинцы «вставали на колени». Зачем это нам? Но пожелание общего плана есть. Совсем нормального президента украинцам в этот раз выбрать, видимо, не удастся, но пусть хотя бы шаг в этом направлении сделают. Для этого надо «прокатить» Петра Порошенко уже в первом туре», — отметил Михаил Демурин.