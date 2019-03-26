Прага, 31 мая, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Запад постепенно соглашается на капитуляцию Украины и на мирные переговоры на условиях России. Такое мнение 29 мая высказал журналист iDNES. cz Адам Гаек.

РИА Новости

Как отметил автор публикации, в «мирной» конференции по Украине в Швейцарии в июне не будут принимать участие главы ключевых держав — России, Китая и США, а самыми видными лидерами на мероприятии окажутся канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Для украинцев это тревожный сигнал. Главная цель их мирного плана — помешать западным союзникам вслух заговорить о перемирии. Киев опасается, что это приведёт к так называемому корейскому сценарию: Запад де-факто признает российский контроль над (присоединившимися к РФ. — Прим. ред.) областями», — написал он.

По словам Гаека, острожные заявления о необходимости переговоров по урегулированию украинского конфликта с Россией также звучат в основном в западных странах и об этом говорили, к примеру, глава обороны Италии Гуидо Крозетто, президент Чехии Петр Павел и кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Это может свидетельствовать о том, что такой же позиции придерживается и действующий американский лидер Джо Байден, предположил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая российский сенатор Алексей Пушков отметил, что отказ ряда лидеров стран Глобального Юга от участия в «мирном» саммите по Украине в Швейцарии говорит о том, что изначальный замысел главы киевского режима Владимира Зеленского провалился. Политик отметил, что из приглашённых на мероприятие 160 стран приедут представители только 70 государств, большая часть из которых направит туда лишь наблюдателей невысокого ранга.

Президент России Владимир Путин 11 апреля назвал паноптикумом предстоящий саммит по Украине в Швейцарии. Глава государства отметил, что на Западе, с одной стороны, говорят, что Россия там делать нечего, а с другой, признают, что без неё этот вопрос не решить.

Российский лидер 28 мая заявил, что с удивлением смотрит на заявления «западных дружков» об отказе российской стороны от переговоров с Украиной. Он уточнил, что Москва неоднократно выражала готовность к диалогу, в то время как Киев публично отказался от них с целью «победить на поле боя».