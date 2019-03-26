Калуга, 26 марта, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Город Обнинск (Калужская область) 25 марта посетила делегация китайского города-побратима Мяньяна (провинция Сычуань), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации. В Доме ученых состоялась встреча китайской делегации с главой администрации Обнинска Владиславом Шапшой.

Admobninsk.ru Делегация из Китая посетила администрацию Обнинска.

Это ответный визит китайских партнёров. Делегация Обнинска во главе с Владиславом Шапшой побывала в Мяньяне в сентябре 2018 года. Тогда было подписано четыре соглашения с китайскими партнерами в рамках Международного форума — VI научно-технологической выставки. В частности, были продолжены многолетние отношения между Народной больницей Мяньяна и обнинским Центром реабилитации.

На форуме перспективными признаны контакты Юго-Западного университета науки и технологий с обнинским Институтом атомной энергетики. Как сообщил в своем выступлении заместитель директора ИАТЭ Евгений Чуркин, стороны договорились об обмене студентами двух стан. В ноябре 2018 года делегация из Китая побывала в ИАТЭ на конференции «Безопасность АЭС и подготовка кадров», и сейчас ведется подготовительная работа по обмену.

На нынешней встрече в Доме ученых Обнинска выступил директор научно-исследовательского физико-химического института им Л. Я. Карпова Олег Кононов. Он рассказал, что его предприятие производит радиоизотопы для лечения онкологических заболеваний, и в этой области он видит больше перспективы для международного сотрудничества. Во время посещения Мяньяна осенью прошлого года директор медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба — филиала федерального государственного бюджетного учреждения «НМИЦ радиологии» Минздрава России академик Андрей Каприн познакомился с работой Центральной клиники города, чтобы наладить обмен специалистами-медиками, а также проводить совместные исследования в области онкологии.

Эта тема стала лейтмотивом нынешнего визита китайской делегации. После встречи в Доме ученых гостей ожидало посещение МРНЦ им. А.Ф. Цыба — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

«В прошлом году между Обнинском и Мяньяном были подписаны договоры о сотрудничестве между нашими предприятиями и институтами. Это дало уже первые результаты. Уверен, что контакты в области лечения онкологических заболеваний дадут практические результаты», — сказал глава администрации Обнинска Владислав Шапша.

Руководитель китайской делегации мэр Мяньяна Юань Фенг рассказал о своем городе, отметил важность многолетнего сотрудничества городов-побратимов и выразил надежду на то, что оно будет продолжено. В частности, мэр Мяньяны пригласил обнинцев посетить научно-технологическую выставку в сентябре 2019 года.