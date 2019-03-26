Ярославль, 26 марта, 2019, 12:32 — ИА Регнум. 140 несанкционированных свалок мусора выявлено на территориях, прилегающих к Ярославлю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского муниципального района. Районные власти предполагают, что организаторами свалок мусора являются промышленные предприятия Ярославля, а также дачники и садоводы, приезжающие из областного центра.

Свалка под Ярославлем

«Проблемы, связанные с образованием и переработкой бытовых отходов, являются для сельской местности наиболее актуальными. В Ярославском районе выявлено 140 несанкционированных свалок, из них 137 уже убрано, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель главы Ярославского района Николай Степанов.

В Ярославском районе принята муниципальная целевая программа «Чистый район». На условиях 100-процентного софинансирования с поселениями она предполагает выявление и ликвидацию несанкционированных свалок. Кроме того, мониторинг новых свалок проводят и общественники.

«В Ярославской области создан институт общественных инспекторов, в который на сегодняшний день входят порядка 500 человек. В этом году они будут включены в работу по борьбе с несанкционированными свалками. Каждый из инспекторов пройдет соответствующий инструктаж, — пояснил ИА REGNUM директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Очистку территории от мусора планируется вести в рамках традиционных весенних субботников и отдельных экологических акций «Зеленая Весна», «Генеральная уборка страны», «Сделаем!»