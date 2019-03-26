Волхов, Ленинградская область, 26 марта, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предлагает Петербургу вложить около 7 млрд рублей в приграничные транспортные проекты, осуществляемые совместно с Ленобластью. Об этом он заявил 26 марта на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Кудрово, на границе Ленобласти и Петербурга

«Мы провели анализ: только подоходного налога жители близлежащих к Петербургу городов и поселков Ленобласти заплатили в Петербурге 13,5 млрд рублей (за год). Это наши жители, которые живут в Ленинградской области, социальную нагрузку несет Ленобласть, мы содержим ЖКХ, несем транспортную, дорожную нагрузку. Но, к сожалению или счастью, они работают в Петербурге и платят налоги там», — сказал Дрозденко.

Он считает, что 13,5 млрд рублей для Ленобласти — это «огромная цифра», поэтому Петербург мог бы возместить соседнему региону хотя бы ее часть.

«По-соседски надо просить Петербург половину этой суммы направить на совместное развитие территорий. Я не говорю, что направить в бюджет Ленинградской области, хотя, может быть, и такой вопрос можно было бы поставить. Нет, конечно, мы нормальные люди, добрые соседи. Но давайте тогда хотя бы часть подоходного (налога). Я уж не говорю о 20 млрд рублей остальных налогов, которые наши жители принесли в бюджет Петербурга», — заметил Дрозденко.

Эти деньги могли бы пойти на совместные инфраструктурные проекты — строительство и содержание дорог, развязок, общественного транспорта. Дрозденко добавил, что на сегодня Ленобласть обслуживает 178 социальных маршрутов, а Петербург — 140 маршрутов, которые курсируют между двумя регионами.

«Но почему-то иногда у некоторых «горячих голов» в соседнем субъекте возникает идея сократить количество маршрутов или переложить их на Ленинградскую область. Не рубите сук, на котором сидите! Это люди, которые к вам приезжают на работу, а вечером едут к нам, ночуют у нас в Ленобласти, мы их обеспечиваем всем. Но они работают в Петербурге. Не рубите сук, на котором сидите, хочется сказать», — добавил Дрозденко.

Он призвал заместителя главы правительства Ленинградской области Дмитрия Ялова, отвечающего за экономику и инвестиции,«не почивать на лаврах», а решать проблемы новостроек и выполнять обязательства по возведению социальных и транспортных объектов, а также принять единый с Петербургом Генеральный план развития приграничных территорий, особенно учитывая сферы транспорта, дорог и экологии.

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Дрозденко также выразил надежду, что Петербург не станет больше откладывать включение в общероссийскую программу единого регионального оператора по вывозу бытового мусора, так как две трети отходов, которые захоранивают в Ленобласти, происходят из Петербурга.

«Надеюсь, Петербург, все-таки, как все, перейдет на эту систему с 1 ноября. Может быть, мы вообще выберем одного регионального оператора, это было бы справедливо», — сказал Дрозденко.