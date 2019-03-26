Москва, 26 марта, 2019, 12:27 — ИА Регнум. В такой давке, какая наблюдалась в Бишкеке при раздаче бесплатных бургеров, виноваты массовая культура, реклама, пропаганда и СМИ, считает завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инцидент, произошедший на открытии бургерной, он отметил:

juanpenzo Бургер

«Раздача булок, телефонов, а то и мелких наличных (чем увлекался известный политдеятель) — это, конечно, пародия на религиозный ритуал. При этом раздающий чувствует себя прямо сверхъестественным существом, наслаждается своей властью над толпой. На самом деле он не более чем мелкий бес. Подобного рода пародии вообще свойственны всякой нечистой силе, ведь говорится же, что дьявол — обезьяна Бога. Но тут ещё одно: представление о человеке как о скотине, которой самое главное поесть, вернее, пожрать на халяву. Такие находятся. Но я бы не стал слишком винить род человеческий.

Массовая культура, реклама, пропаганда, увы, и СМИ делают многое для подобного оскотинивания. Вот и результат. Все же, я думаю, и у получивших свой кусок есть чувство юмора, и гамбургер-то они съедят, а относиться всерьез к раздающему халяву не станут. Так что пусть радуется своей мнимой властью».

Напомним, ранее сообщалось, что раздача бесплатных бургеров около одного из торговых центров Бишкека закончилась массовой давкой. Перед открытием новой точки фастфуда было объявлено о личном присутствии рэпера Тимати, который лично приготовит несколько бургеров и раздаст их присутствующим.