Киев, 26 марта, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос встретился с представителями посольства США на Украине, заявили 26 марта в пресс-службе СНБО, сообщается на сайте ведомства.

Gov.ua Заседание СНБО Украины

Стороны обсудили ряд вопросов, посвящённых проведению международного аудита концерна «Укроборонпром», возможные изменения состава наблюдательного совета концерна, а также увеличение прозрачности государственных закупок.

Участники встречи подчеркнули важное значение реформ в оборонно-промышленном комплексе Украины.

Напомним, скандал вокруг «Укроборонпрома» возник после журналистского расследования программы «Наши гроши». Выяснилось, что ближайшее окружение президента Украины Петра Порошенко причастно к разворовыванию денег, выделенных на оборону страны. При этом, завод «Ленинская кузница», принадлежавший Порошенко, использовался в качестве посредника для многомиллионных махинаций.

Как сообщало, ранее посол США на Украине Мари Йованович призвала украинские власти немедленно провести международный аудит в «Укроборонпроме».

Читайте также: Посол США на Украине призвала расследовать коррупцию в «Укроборонпроме»