Волхов, Ленинградская область, 26 марта, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Ленинградская область должна оставить возможность жителям других субъектов РФ приобрести «комфортное и недорогое» жилье на границе с Петербургом. Об этом заявил 26 марта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«Сегодня мы слышим критику — зачастую это справедливая критика — от наших соседей из Петербурга и от жителей новостроек в Кудрово, Мурино, Девяткино, Буграх, что нам надо снизить темпы жилищного строительства. Но я всегда задаюсь вопросом: почему, если сегодняшний житель Мурино или Кудрово сумел купить квадратные метры жилья по достаточно невысокой цене, по сравнению со средней ценой на рынке Петербурга, мы не должны дать шанс другим жителям Петербурга, Ленобласти, других регионов России также приобрести комфортное и недорогое жилье?» — недоумевает Дрозденко.

Ленобласть должна строить не менее 2,5 млн кв. метров жилья в год по национальному проекту, подчеркнул Дрозденко, что он считает амбициозными планами. При этом глава региона призвал заставлять участников строительного рынка соблюдать все нормативы и правила градостроительства, которые определены в регионе.

«Это не только снижение этажности, плотности, соблюдение всех норм по зеленым зонам, парковкам, ширине улиц и так далее, но мы должны требовать опережающего строительства социальных объектов. Мы должны пойти на то, чтобы требовать от участников строительного рынка софинансирования инфраструктурных проектов», — заявил Дрозденко.

Он подчеркнул, что Ленобласть уже выкупает детские сады, школы и больницы у строителей, а также обеспечивает им возможность возводить дешевое жилье с помощью софинансирования соцобъектов через федеральную программу «Стимул», а значит, полагает губернатор, застройщики должны помогать решать другие задачи, например, транспортные.

«В том числе я буду просить и Петербург в этом участвовать», — добавил Александр Дрозденко.

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Напомним, в 2018 году в Ленинградской области введено в эксплуатацию 2,641 млн кв. м жилья, из них 860 тыс. кв. м — индивидуальное жилое строительство.

Власти Ленинградской области не хотят увеличивать темпы роста жилищного строительства в регионе. Новые жилые районы должны быть обеспечены социальной инфраструктурой, отмечал ранее губернатор Дрозденко.