Вильнюс, 26 марта, 2019, 13:13 — ИА Регнум. В настоящее время прямые участники преступлений времен нацистской оккупации возведены властями Литвы в статус национальных героев, и, стало быть, их преступления любым патриотом Литвы должны считаться подвигом, с чем даже в самой Литве согласны далеко не все. А информация о «подвигах» тех «героев» тщательно замалчивается, как и вклад истинных патриотов Литвы из числа воинов 16-й Литовской дивизии, советских партизан, разведчиков и многих других.

Каунасский погром. 1941

Сокрытие истины о массовых убийствах неугодных, военнопленных и этнических чистках в Литве 1941−1944 годов при участии литовских коллаборационистов началось еще в последние годы СССР, когда Литовскую ССР возглавляли ещё советские и недавние партийные — от КП Литовской ССР — руководители. Одним из примеров является судьба сборника документов «Массовые убийства в Литве» (1941−1944), первая часть которого вышла в 1965 году мизерным по тем временам тиражом в 12 000 экземпляров. Издание было выпущено только на литовском языке.

Подборка документов касается роли литовских коллаборационистов в уничтожении евреев и цыган, а также советских и коммунистических активистов, советских военнопленных и граждан стран Западной Европы.

Полный текст книги доступен по ссылке

ИА REGNUM готовит перевод на русский язык и публикацию наиболее важных документов из этого сборника.