Сингапур, 26 марта, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung провела в Сингапуре форум «Samsung Southeast Asia Forum 2019», сообщает Maeil Business Newspaper.

Samsung Southeast Asia Forum 2019

Согласно СМИ, данный форум прошел с 25 по 26 марта на пятизвездочном комплексном курорте на острове Сентоза Resorts World Sentosa. В данном форуме приняли участие 800 человек.

Samsung Southeast Asia Forum — мероприятие, на котором компания Samsung делится информацией о своих продуктах и новых технологиях, а также информацией о бизнес-стратегиях.

На данном форуме компания представила 20 моделей телевизоров, включая QLED 8K (от 65 дюймов до 98 дюймов) и QLED 4K (от 43 дюймов до 82 дюймов).

Известно, что продажи телевизоров Samsung на рынке Юго-Восточной Азии увеличились в 2018 году в два раза. Кроме того, по состоянию на 2018 год южнокорейская компания занимает 35% рынка.

Также на мероприятии продемонстрировали 146-дюймовый модульный экран The Wall, новую модель холодильника Family Hub и новую модель 600-литрового четырехдверного холодильника.