Волхов, Ленинградская область, 26 марта, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В Ленобласти бизнесмены продолжают страдать от давления со стороны силовиков и надзорных органов. Об этом 26 марта заявил губернатор региона Александр Дрозденко на заседании Инвестиционного совета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

По словам Дрозденко, в то время как властям удалось уменьшить количество плановых проверок предпринимателей, число внеплановых проверок лишь возросло.

«Так мы порядок не наведем. Нам всем — обществу, власти и бизнесу — надо открыто говорить об этом, открыто анализировать, что происходит. К сожалению, давление на бизнес продолжается, в том числе со стороны контрольно-надзорных органов, со стороны силовых структур. Мы об этих фактах с вами знаем, мы об этих фактах говорим, но, может быть, надо говорить громче», — заявил губернатор.

Он упомянул, что транспортная отрасль в общей доле инвестиций в Ленобласти заняла в прошлом году 21%, обрабатывающие производства — 15%, энергетика — 14%. Драйверами роста также считаются агропромышленный комплекс, пространственное развитие территорий, строительство жилья.

Дрозденко добавил, что индекс промышленного производства Ленобласти с 2016 года поднялся на 10%, объем инвестиций в экономику региона на конец 2018 года достиг рекордных 467 млрд рублей, а доходы консолидированного бюджета Ленобласти превысили 140 млрд рублей, что также является самым высоким достижением за всю историю региона.

В марте во время видеоконференции руководителей всех субъектов РФ под председательством вице-премьера Антона Силуанова Ленобласть была объявлена лидером по улучшению социально-экономических показателей, инвестклимата и привлечению инвестиций.

Однако, признал Дрозденко, чиновникам нельзя забывать и о региональных проблемах: малых городах, нуждающихся в поддержке территориях, малом и среднем бизнесе, индивидуальных предпринимателях.