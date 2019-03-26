Ярославль, 26 марта, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Бывший директор «Ярославской школы-интерната №7» обвиняется в унижении человеческого достоинства несовершеннолетних воспитанников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском управлении Следственного комитета России. В отношении 50-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Сайт школы-интерната №7 Ярославская школа-интернат №7

«Обвиняемая, являясь директором школы-интерната, применяла к трем учащимся, 15 и 16 лет, страдающим заболеванием органов слуха, недопустимые воспитательные меры, в том числе, унижала их человеческое достоинство, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя управления СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Уголовное дело бывшего директора школы-интерната передано в суд для рассмотрения по существу.