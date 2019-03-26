Анкара, 26 марта, 2019, 11:43 — ИА Регнум. У побережья Эгейского моря в результате того, что перевернулась надувная лодка, погибли четверо мигрантов, включая ребенка, сообщает 26 марта Anadolu Ajansi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Беженцы, являющиеся выходцами из Ирана и Афганистана, пытались проникнуть с территории Турции на территорию Греции, в поисках лучшего места для жизни.

Береговая охрана Турции обнаружила тела трех женщин и одного ребенка, а также еще 11 человек, которых удалось спасти. Спасательные работы были прекращены после того, как стало известно, что всего на лодке находилось 15 человек.

Напомним, Турция является основным маршрутом для нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза. Беженцы бегут в основном с территории Ближнего Востока, где в последние годы наблюдаются серьезные внутренние конфликты.