Москва, 26 марта, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В Госдуме настаивают на повышении штрафов за нарушение скоростного режима во дворах, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта. Также предлагается оснастить дворы камерами видео‑ и фотофиксации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«На мой взгляд, нужно последовательно ужесточать ответственность за нарушение скоростного режима. Недавно было принято правильное решение о ликвидации нештрафуемого предела скорости. Этого мало. Необходимо в разы ужесточать штрафы за превышение скоростных ограничений, в том числе более чем на 10 км во дворах жилых домов и школ», — заявил член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Он сообщил, что разрабатывает соответствующий законопроект.

По мнению парламентария, нужно обязать муниципальные власти оборудовать дворы камерами фиксирования скорости.

«Пусть штрафы будут огромными. Речь идет о безопасности граждан, причем детей», — сказал он.

Поводом для инициативы послужило ДТП на Можайском шоссе в Москве, автомобиль «Гелендваген» на большой скорости врезался в «Ниву», в которой находилась семья из трех человек, двое из которых — мать и дочка — погибли. Виновник ДТП, водитель «Гелендвагена, скрылся с места происшествия.