Сеул, 26 марта, 2019, 11:35 — ИА Регнум. В Южной Корее появится специальный тариф для солдат, служащих в армии от мобильного оператора SK Telecom, сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Новый тариф SK Telecom для солдат, служащих в армии

Согласно СМИ, оператор сотовой связи представит два тарифа «0 Hero» и «0 Super Hero», с увеличенным объемом трафика и дополнительными возможностями, соответствующие образу жизни солдат.

При подключении тарифного плана «0 Hero» пользователю доступно 6 ГБ интернет-трафика в месяц + 2 ГБ в будние дни в период с 18:00 до 22:00 и праздники с максимальной скорость 3 Мбит/с. Стоимость данного тарифа — 33 тыс. вон в месяц (~$29,15).

При подключении тарифного плана «0 Super Hero» пользователю доступно 100 ГБ с максимальной скоростью 5 Мбит/с + одна из трех дополнительных возможностей (VIP статус, благодаря которому можно получать скидки ежемесячно; неограниченный доступ к музыкальному сервису FLO, 12 тыс. баллов для бесплатного просмотра видео сервиса Oksusu). Стоимость данного тарифа — 55 тыс. вон (~$48,58).

Известно, что тарифный план «0 Hero» действует на протяжении 24 месяцев после подключения, а тарифный план «0 Super Hero» — 36 месяцев.

«Мы надеемся, что благодаря нашим новым тарифам солдаты, служащие в армии будут всегда на связи с обществом и миром», — сообщили представители компании SK Telecom.