Находка, Приморский край, 26 марта, 2019, 11:33 — ИА Регнум. В Находке спасатели доставили в реабилитационный центр «Тюлень» детеныша тюленя, покрытого угольной пылью. Об этом 26 марта волонтеры сообщают на странице реабилитационного центра в Facebook.

A_Different_Perspective Тюлень

Зверька нашли в Находкинском торговом порту. От угольной пыли пострадал не только белый мех детеныша тюленя, но и его легкие. Его шкурка стала серой с черными пятнами.

«Вот такого тюленя привезли сегодня ночью из Находкинского торгового порта. Это самка недель трех отроду, недолинявший белек. Присмотритесь, это ювенильный мех! Который обычно бывает белым. Но не в этот раз. То, что дало такую окраску, это угольная пыль. В легких то же самое», — сообщается на странице организации в Facebook.

Напомним, в Приморье проблема с загрязнением угольной пылью связана с тем, что через местные порты идет экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Транспортировка угля из порта Находки производится в открытых контейнерах. При сильном ветре угольная пыль разносится по побережью и покрывает улицы города.

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