Калуга, 26 марта, 2019, 11:21 — ИА Регнум. В Калуге 34-летний местный житель обвиняется в незаконном распространении сведений о частной жизни. Об этом 26 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

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Следствием установлено, что в июле 2018 года у обвиняемого на почве личных неприязненных отношений к бывшей возлюбленной, с которой он ранее сожительствовал и расстался, возник преступный умысел на распространение сведений о частной жизни женщины.

На своей странице в социальной сети он разместил фотографию женщины с текстом о наличии у неё ВИЧ-инфекции. Таким образом он публично распространил сведения о частной жизни потерпевшей, составляющие ее личную тайну, предоставив к ним доступ пользователей интернета.

«Прокуратура Калуги считает, что вина обвиняемого подтверждается собранными по делу доказательствами, и намерена в полном объеме поддержать обвинение в судебном заседании по данному уголовному делу. Если вина обвиняемого будет доказана в суде, то мужчине может грозить наказание в виде двух лет лишения свободы», — сказала Искрина Лепёхина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области старший сержант полиции была вынуждена уволиться по собственному желанию после того, как её личные фотографии интимного содержания стали достоянием общественности.