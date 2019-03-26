Москва, 26 марта, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проработать механизм поставок минеральных удобрений в регионы России. Такие поручения были даны Минпромторгу и Минсельхозу РФ по итогам совещания, состоявшегося в марте 2019 года. О результатах ведомства должны доложить в правительство РФ до 16 апреля 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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Медведев проведет совещание по ценам на удобрения

«Минпромторгу России совместно с Минсельхозом России проработать механизм поставок минеральных удобрений в субъекты Российской Федерации под финансовые гарантии с последующим распределением минеральных удобрений мелкими партиями»,— говорится документе.

Ещё одно поручение дано Федеральной антимонопольной службе. Ведомство должно обеспечить мониторинг цен на минеральные удобрения, чтобы не допустить роста цен на них. В случае необходимости, должны быть приняты соответствующие меры. Докладывать о ситуации в правительство РФ ФАС будут каждый месяц.

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Помимо этого, Минпромторг и Минсельхоз с участием Минтранса России и ФАС России будут координировать деятельность производителей минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаропроизводителей при поставках минеральных удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта на заседании правительства РФ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил о подорожании удобрений. В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что производители удобрений следуют соглашению о стабилизации цен. Медведев предложил «собрать и послушать» самих производителей. Цены на минеральные удобрения в рамках подготовки к весенним полевым работам были обсуждены на заседании правительства РФ 18 марта 2019 года.