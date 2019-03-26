Санкт-Петербург, 26 марта, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Издательство настольных игр GaGaGames анонсировало выпуск настольной игры «Война Кольца» с дополнением «Владыки Средиземья», открыв условия предзаказа на своем сайте.

Фото со страницы предзаказа игры Pre.GaGa.ru «Война Кольца» и «Владыки Средиземий»

«Война Кольца» — крупная стратегическая игра. Первое издание было выпущено еще в 2004 году компанией Ares Games. В 2012 году проект получил вторую редакцию: ее и локализовали спустя пять лет, в 2017, петербургское издательство GaGaGames. Это также был первый их опыт предзаказа — возможность приобрести игру еще до ее выпуска с завода давала игрокам значительную скидку и бонусы в виде, например, органайзеров под игровые элементы.

Примечательно, что отечественная версия игры печатается там же, где и оригинал, поэтому качество компонентов не ухудшается в процессе локализации. Сейчас издательство запустило новую кампанию по сбору средств в честь выпуска дополнения «Владыки Средиземья»: оно включает в себя новые миниатюры, жетоны, карты и кубики действий.

«Война Кольца» рассчитана на партию для 2−4 человек, продолжительностью 2,5−3 часа. Участники выбирают себе армию — либо свободных жителей земель, либо Темного Властелина, либо Братства ‑ и начинают борьбу за власть и освобождение мира от зла. Братство при этом пытается добраться до жерла Роковой горы и уничтожить кольцо Всевластия.

Сюжет основан на цикле книг Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец». Поставка коробок на склад ожидается в августе 2019 года.