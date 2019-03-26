Киев, 26 марта, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Не голосовать за нынешнего президента Украины Петра Порошенко и других политиков, пришедших к власти 27 лет назад, призвала депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Об этом она написала 25 марта на своей странице в Facebook. Савченко возложила ответственность за обострение отношений с Россией на нынешнего президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Предыдущие предвыборные обещания Петра (Порошенко — ред.) вылились в пятилетнюю войну с Российской Федерацией, в обнищание и вымирание украинского народа. При этом для власти и подвластных подхалимов предвыборное обещание президента в 2014 году стало способом обогащения на украинской крови», — сказала Савченко.

Она добавила, что украинский народ должен прийти 31 марта на избирательные участки и проголосовать против старых политиков.

«Чтобы не быть крепостным, который на собственных похоронах и поминках ест «ROSHEN» из рук своего палача, 31 марта вставайте, идите на избирательные участки и не отдайте ни одного голоса за старых политиков, которые уже 27 лет у власти!», — сказал депутат Верховной рады Украины.

По ее словам, украинцы должны, если нужно, отстоять свой выбор на новом Майдане или на вече в народном восстании, поскольку «собственная правящая власть угрожает выживанию народа и нации».

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. В них участвуют 39 кандидата, включая действующего президента Петра Порошенко.

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