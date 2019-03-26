Москва, 26 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Самыми успешными с точки зрения доступности ипотеки являются такие регионы, как Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. Эти регионы стали абсолютными лидерами по доступности ипотеки в стране. В то время как Чечня, Ингушетия, Дагестан и Крым оказались самыми депрессивными с точки зрения популярности и доступности ипотеки. Всё зависит от возможности населения зарабатывать денежные средства на все свои ежемесячные расходы, включая и платежи по ипотечным договорам, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

Не стоит также забывать и том, что для того, чтобы получить ипотеку, необходимо иметь возможность внести в банк так называемый первоначальный взнос, а для этого также надо иметь деньги, и в большинстве случаев не менее 30% от стоимости квартиры.

«Основным фактором, влияющим на доступность ипотеки в том или ином регионе, в любой стране, выступают непосредственные доходы населения и доступность кредитных ресурсов для того же населения. Если говорить про доходы населения, то тут всё просто — где численность населения больше, там, где граждане зарабатывают больше и где экономическая активность выше, там и ипотечных договоров заключается больше. Отдельный фактор стоимость самой ипотеки, где мерилом выступает ставка ипотечного кредита, и тут однозначно все вопросы к банкам и монетарной политике государства», — пояснил эксперт.

Так что, отвечая на вопрос, что надо сделать, чтобы ипотека стала доступной, необходимо решить как минимум две проблемы. Первая проблема — это экономическая активность в том или ином регионе и стране в целом. Где есть устойчивый рост экономики, как в стране, так и в отдельных регионах, там и доступность самой ипотеки выше.

Проблема номер два — монетарная политика государства и состояние кредитно-денежной системы и всей инвестиционно-банковской сферы в стране. Там, где стоимость всего фондирования, ставки денежных ресурсов для банковской сферы и всей для экономики наиболее доступны, то и для самого населения ставки по кредиту, ставки по ипотечным программам банков будут ниже и доступнее, как на входе для отдельного банка, так и на выходе для отдельных граждан.

«В целом сделать это можно, но самым простым способом тут будет являться возможность финансировать ставки по кредиту за счёт государства, ну или быть государству монетарным центром мира. Тогда стоимость ресурсов будет в финансовой системе страны минимальной, а, следовательно, и для конечных потребителей стоимость ресурсов будет крайне малой», — считает Блинов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева волнуют высокие ставки по ипотеке, и он считает, что нужно принять меры для снижения ипотечной ставки.

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