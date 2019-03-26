Москва, 26 марта, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Ситуация на Ближнем Востоке будет определена развитием отношений между Россией и США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 марта заявил президент Ливана Мишель Наим Аун на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

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«Сегодня ситуация в Ближневосточном регионе стала заложницей отношений между Российской Федерацией и США», — заявил Наим Аун.

Одной из приоритетных задач остаётся стабилизация ситуации на Ближнем Востоке, в этом отношении особую роль будет играть тесное сотрудничество Ливана и России, указал он.

«Ливан считается воротами Ближнего Востока, граничит с Сирией, где сейчас продолжается кризис, вооружённый конфликт. Мы соседи, и вы, находясь в Сирии и политически, и военно, фактически тоже можете считаться соседями Ливана», — подчеркнул он.