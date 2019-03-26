Ярославль, 26 марта, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Глава ярославского управления Федеральной службы судебных приставов Александр Юдин покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФССП по Ярославской области. Юдин назначен исполняющим обязанности руководителя управления ФССП по Астраханской области.

Сайт УФССП по Ярославской области Александр Юдин

«В Ярославской области я оставляю частичку своей души, частицу себя и надежду увидеться вновь. Поддержка ярославцев помогала мне всегда. Я выражаю Вам всем глубокую благодарность и уношу с собой самые приятные воспоминания, — написал Александр Юдин в социальных сетях.

В Ярославской области Александр Юдин работал с декабря 2014 года. Исполняющим обязанности руководителя УФССП по Ярославской области назначен Виктор Сцинский, до этого работавший заместителем главного судебного пристава региона.