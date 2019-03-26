Москва, 26 марта, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Президент Ливана Мишель Наим Аун осудил признание еврейского характера Израиля, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

Солдаты израильской армии и раввин

«Для нас является неприемлемым признание еврейского характера израильского государства. Тем самым израильтяне подтверждают расистский характер своего государства», — сказал глава Ливана в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Он напомнил, как еще недавно мир боролся с фашизмом.

«И куда движется мир, если еще 70 лет назад мы все боролись с Гитлером, фашистом и расистом. А сейчас его политику, такую же политику, проводит израильское государство», — заявил Мишель Наим Аун.