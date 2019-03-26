Еманжелинск, Челябинская область, 26 марта, 2019, 10:49 — ИА Регнум. В Челябинской области Еманжелинский городской суд обязал ВИЧ-инфицированных родителей девочки обследовать её на аналогичную инфекцию. Решение было принято по заявлению прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Основанием для таких мер стали данные врачей о том, что в семье родилась девочка, при этом мать и отец являются носителями ВИЧ. Ребёнку поставлен диагноз «перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции». При этом во время беременности зимиопрофилактику вируса медики не проводили, так как мать от этого письменно отказалась. А после рождения девочки её не показывали врачам.

Медики опасаются, что уклонение родителей девочки от её обследования может угрожать жизни ребёнка, так как ВИЧ не удастся распознать вовремя. Отметим, на Урале уже были случаи, когда дети ВИЧ-инфицированных погибали от СПИДа.