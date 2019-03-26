Санкт-Петербург, 26 марта, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Срок сдачи трех новых станций Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена (на пятой линии) официально перенесен с 1 июля на 31 августа 2019 года. Это подтвердили в компании «Метрострой».

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Между «Метростроем» и представителями властей Петербурга, выступающими в роли заказчика, заключено дополнительное соглашение к госконтракту, в соответствии с которым срок сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» переносится на последний день лета.

Напомним, сдать Фрунзенский радиус планировалось еще в декабре 2018 года. Затем сроки сдвинули на май 2019 года, позднее — на июль. Наконец, было объявлено, что Фрунзенский радиус достроят к сентябрю.

Впрочем, в ОАО «Метрострой» ранее не смогли назвать точную дату открытия новых станций для пассажиров, пояснив, что новые сроки касаются только технической готовности. «Есть еще наладка и срок, в течение которого объект сдается Ростехнадзору, это еще какой-то период», — сказали в «Метрострое».