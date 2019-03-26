Москва, 26 марта, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп — политик, который меняет этот мир. Не консервирует его, а меняет. КНДР, Голанские высоты, Венесуэла, платежи европейцев за НАТО, расторжение торговых союзов, разрыв нефтяного союза с саудитами, вывод войск из Ирака и Афганистана, использование санкций против европейских компаний — всего и не упомнишь, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Родео

«Трамп даже не побоялся приземлить «Боинг» и ввязаться в торговую войну с Китаем. Большинство этих сюжетов лежало мертвым грузом под прессом чьих-то договоренностей, условий мира, заключенного десятки лет назад, международного права, которое все соблюдали как хотели, но декларировали ему свою приверженность. Трамп, как в бизнесе, просто перешагнул через эти преграды, счел их пустыми, тем самым он зарабатывает себе имя лидера новой формации», — пояснил политолог.

Говорят, что популизм шагает по планете. Но популизм популизму рознь. Популизм Трампа — антиэлитный и стоит на отрицании дряхлых условностей и признании реалий. Израиль никогда не отдаст Голанские высоты (они их захватили и никогда не отдадут, пока существует Израиль как государство), Россия никогда не отдаст Крым — вот главная и очевидная реальность. И таких параллелей можно много привести.

«Вопрос сегодня состоит уже не в том, будет ли Трамп продолжать действовать в таком же режиме, а в том, кто из мировых политиков последует его примеру. И когда кто-то и с ним поступит так же, как сегодня поступает он. Неопределенность становится главным фактором всего и вся. Отныне для того чтобы что-то построить, надо сначала что-то сломать», — высказал сове мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот частью Израиля. Напомним, что Голанские высоты — это территория Сирии на границе с Израилем. В ходе Шестидневной войны летом 1967 года израильская армия оккупировала Голанские высоты. В 1981 году Израиль аннексировал эту территорию.

Читайте также: ООН: Статус Голанских высот остался неизменным, несмотря на решение Трампа