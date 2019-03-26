Москва, 26 марта, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Законопроект о дополнительных полномочиях Минтранса в сфере автобусных перевозок правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

Строев Владимир Фролович. Автобус

Предлагается применение механизма расчетов, при котором владельцами объектов транспортной инфраструктуры устанавливается фиксированная величина тарифа (сбора) на услуги.

Такая система, отмечают авторы, позволяет прозрачно и детализированно устанавливать цены на такие услуги, снижая риски их безосновательного повышения — при сохранении прежнего уровня себестоимости услуги.

Кроме того, при применении расчетов с установленными тарифами для каждого вида услуги возможна дифференциация таких тарифов от класса подвижного состава (особо малый, малый, средний, большой, особо большой), от вида сообщения (пригородное, междугородное, в том числе в пределах субъекта РФ или межрегиональное), указали в правительстве.

Также, по мнению авторов, целесообразно включить в перечень платных услуг, затраты, связанные с обеспечением прибытия автобусов на автовокзал, использование пассажирами, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и участниками договора простого товарищества, которым предоставлено право осуществлять регулярные перевозки по маршруту.