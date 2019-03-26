Законопроект о тарифах на автобусное сообщение внесен в Госдуму
Москва, 26 марта, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Законопроект о дополнительных полномочиях Минтранса в сфере автобусных перевозок правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.
Предлагается применение механизма расчетов, при котором владельцами объектов транспортной инфраструктуры устанавливается фиксированная величина тарифа (сбора) на услуги.
Такая система, отмечают авторы, позволяет прозрачно и детализированно устанавливать цены на такие услуги, снижая риски их безосновательного повышения — при сохранении прежнего уровня себестоимости услуги.
Кроме того, при применении расчетов с установленными тарифами для каждого вида услуги возможна дифференциация таких тарифов от класса подвижного состава (особо малый, малый, средний, большой, особо большой), от вида сообщения (пригородное, междугородное, в том числе в пределах субъекта РФ или межрегиональное), указали в правительстве.
Также, по мнению авторов, целесообразно включить в перечень платных услуг, затраты, связанные с обеспечением прибытия автобусов на автовокзал, использование пассажирами, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и участниками договора простого товарищества, которым предоставлено право осуществлять регулярные перевозки по маршруту.