Хабаровск, 26 марта, 2019, 10:36 — ИА Регнум. В поселениях Хабаровского края, получающих тепло от газовых котельных, резко выросли тарифы на тепло. Власти не предприняли мер по недопущению подобной ситуации и ничего не разъяснили людям. В ситуацию вмешался депутат Госдумы РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

TBIT Тепло

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Жители района им. Лазо обратились к депутату Государственной думы России Борису Гладких с просьбой объяснить им, почему у них резко взлетели тарифы на тепло. Во время встречи с парламентарием люди пожаловались, что тарифы выросли, а ни местные, ни краевые власти им ничего не объяснили.

Как объяснил депутат, проблема произошла в связи с тем, что поселения перевели на обслуживание от газовой котельной компании, которая использует общую систему налогообложения. Это и повлекло рост тарифов для населения.

«Органы исполнительной власти должны были проработать весь спектр вопросов и принять все меры по недопущению роста тарифов для потребителей. Меры предприняты не были. Это и привело к росту тарифов по причине того, что ресурсоснабжающая организация является плательщиком НДС. У правительства края есть масса инструментов, которые оно может предложить ресурсникам для решения таких проблем. Это, в том числе, и возможность компенсации части выпадающих доходов самой компании, и разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения, учитывая, что численность населения в этих населенных пунктах небольшая. Судя по количеству потребителей в этих поселениях, никаких последствий для бюджета субъекта не наступило бы», — привело слова парламентарияИА Амурпресс.

Депутат подчеркнул, что никакой работы власти не провели.

«Перед утверждением тарифа должно было состояться совещание, на котором должны были быть решены все подобные вопросы», — сказал Борис Гладких.

Депутат ГД РФ направил запрос в правительство Хабаровского края с просьбой предоставить информацию о предпринятых мерах по недопущению роста тарифа.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты не дали шансов на успех революционной идее правительства Хабаровского края в сфере закупок топлива для муниципалитетов. Идея заключается в том, чтобы уйти от закупок в долг, но дороже, а перейти на расчеты по факту покупки, что на 30% дешевле. Однако едва эта идея была озвучена, как из муниципалитетов Хабаровского края раздался вопль ужаса: районные бюджеты бедны, покупка топлива в рассрочку — единственный шанс не сорвать отопительный сезон.

Долги жителей Хабаровского края растут пропорционально росту цен на услуги ЖКХ. По данным на январь 2019 года долги только жителей столичного Хабаровска за потребленные услуги превысили 2 млрд рублей.