Трое министров покинули правительство Терезы Мэй
Лондон, 26 марта, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Трое младших министров Великобритании покинули правительство в связи со своим несогласием с политикой премьер-министра Терезы Мэй по выходу из Евросоюза, сообщает 26 марта Al Arabia.
Свои посты оставили заместитель министра иностранных дел Алистер Бурт, министр здравоохранения Стив Брин, а также министр бизнеса Ричард Харрингтон.
Трое высокопоставленных политиков были среди 30 членов Консервативной партии, выступивших за предоставление широких полномочий парламенту в вопросе о выходе из содружества, что стало демонстрацией оппозиции Терезе Мэй.
«Подход правительства не что иное, как игра в рулетку с жизнями людей в стране, а также с их материальным благополучием», — отметил Харрингтон.
Напомним, Великобритания переживает серьезный политический кризис в связи с неспособностью договориться об условиях Brexit. Лондон попросил у Брюсселя перенесения сроков выхода из ЕС до мая 2019 года.