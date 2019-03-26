Лондон, 26 марта, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Трое младших министров Великобритании покинули правительство в связи со своим несогласием с политикой премьер-министра Терезы Мэй по выходу из Евросоюза, сообщает 26 марта Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Свои посты оставили заместитель министра иностранных дел Алистер Бурт, министр здравоохранения Стив Брин, а также министр бизнеса Ричард Харрингтон.

Трое высокопоставленных политиков были среди 30 членов Консервативной партии, выступивших за предоставление широких полномочий парламенту в вопросе о выходе из содружества, что стало демонстрацией оппозиции Терезе Мэй.

«Подход правительства не что иное, как игра в рулетку с жизнями людей в стране, а также с их материальным благополучием», — отметил Харрингтон.

Напомним, Великобритания переживает серьезный политический кризис в связи с неспособностью договориться об условиях Brexit. Лондон попросил у Брюсселя перенесения сроков выхода из ЕС до мая 2019 года.