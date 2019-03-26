Москва, 26 марта, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Министров на каждое «утирание слез» уволившихся из-за фото педагогов не хватит, должна быть клятва педагога, по аналогии с клятвой в медицине, отметила психотерапевт, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце», член Европейской ассоциации психотерапевтов и профессиональной психотерапевтической лиги Полина Шамрай, комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике, и пообещал её трудоустроить.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

«В целом этот эпизод и комментировать-то сложно, потому что особо нечего. Из пустого места сложен прецедент. Человек — это не только профессия, это — спорт, личная жизнь, социальные контакты, культурная жизнь, общественная работа, личные интересы. Судить человека за спортивную форму одежды при участии в соревнованиях? А вот причины этого прецедента — значительно более глобальны и глубоки. Одна из сильнейших фраз русского кинематографа: «Нет, генацвале. Если у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели». Ханжество — разновидность морального формализма. Поведение на публику, или для самооправдания. Демонстративность поведения, несоответствие демонстрируемой человеком добродетели и истинной сущности.

Ханжество руководства школы в данном эпизоде носит характер страха. Ведь педагог — это коктейль из нравственных ориентиров для детей — этики и морали. Этика — отношения себя к миру. Мораль — оценка отношения общества к миру. А вдруг спортивный купальник — это конфликт морали и общества?!

Лучше перебдеть, чем недобдеть. А вдруг что, а они недосмотрели, ай-яй-яй, слететь с теплого места, оступиться на карьерной лестнице. Страшно? Аж жуть. Самое простое и в прошлом безопасное — травить и выживать тех, кто выпадает из привычного субпассионарного трафика. Общественность сейчас, конечно же, заступится за жертву административного произвола. Но — а что делать с остальными жертвами? Министров ведь на каждое утирание слез не хватит.

Глобальная проблема государства в целом и образования в частности — нет политической линии воспитания человека и работы с руководителями на местах. Нет ясных и понятных границ дозволенности руководства. Как в медицине есть клятва врача, так и в педагогике должна быть клятва педагога. Ведь у каждого человека свои планки морали и этики и свои планки страха при борьбе за теплое место в кабинете.

Именно эта учительница, получившая дорогое и наверняка бюджетное образование, уходит «заниматься искусством». Я не буду сейчас говорить о том, что призвание — это путь, с которого не сворачивают. Решила свернуть — да и ладно, вероятно, путь неправильный был выбран. Но вот — травля истинных, сильных и необходимых стране и людям сотрудников низшего звена — это преступление не только перед жертвой травли, но и перед страной. Утирание слез — прекрасно, но санкционные акции к участникам коллективного буллинга необходимы. Иначе за счет трусливых руководителей в стране не останется работников по призванию», — резюмирует Полина Шамрай.

Напомним, учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова увлекается зимним плаванием. После того, как она опубликовала в соцсетях своё фото, где она в туфлях на каблуках и коротком платье сидит зимой на турнике, некоторые родители учеников стали высказывать претензии. К инциденту подключилось руководство школы. После этого, по словам Татьяны Кувшинниковой, с ней перестали здороваться коллеги, ей стали устраивать постоянные проверки, а что хуже всего: учителя стали хамить и угрожать неприятностями по учебе ее сыну, который учится в этой же школе. В итоге педагога вынудили уволиться.

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Когда история получила широкий общественный резонанс, министр образования Алтайского края Максим Костенко пообещал встретиться с Кувшинниковой и предложить ей «достойные вакансии» для трудоустройства. По некоторым данным, педагог решила не возвращаться в профессию, а заняться искусством.