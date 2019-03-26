Кампала, 26 марта, 2019, 10:19 — ИА Регнум. По крайней мере 780 гражданам Пакистана было отказано в предоставлении статуса беженцев в Уганде, сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на министерство оказания помощи, обеспечения готовности к катастрофам и решения вопросов беженцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Глава министерства Энг Хилари Онек заявил, что беженцам отказали из-за отсутствии общей границы между Угандой и Пакистаном.

Первая группа из 500 беженцев прибыла в Уганду в 2018 году, требуя предоставления убежища от военного конфликта в Пакистане. Затем прибыли ещё 280 человек. Им всем отказали в предоставлении статуса беженцев.

«Некоторые из этих людей приезжают в страну под предлогом того, что они являются беженцами, а затем начинают заниматься торговлей, лишая наших граждан возможностей и обогащаясь за счёт эксплуатации местного населения. Почему бы им не поехать в другие страны?», — заявил Онек.

В Уганде в настоящий момент размещено 1,2 миллионов беженцев, по информации администрации премьер-министра, предоставленной в январе 2019 года. Число беженцев резко возросло за последние четыре года из-за конфликтов в Южном Судане, ДР Конго и Бурунди.