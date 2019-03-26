Москва, 26 марта, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Установка «умных» счетчиков на газ — это безусловно необходимое мероприятие. Без этого не будет прозрачности потребления, но есть несколько неясных вопросов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за газ

«Но, еще в декабре стоимость одного счетчика называлась в районе 5 тыс. рублей, а затраты на введение «умного учета» газа — 130 млрд рублей. Теперь же общие затраты взлетели до 385 млрд рублей, а стоимость счетчика — до 11−15 тыс. рублей за штуку», — привел цифры эксперт.

Есть и вопрос с установкой «умных» газовых счетчиков, что не имеет столько смысла, сколько введение информационной системы управления (ИСУ) в электроэнергетике и это гораздо более серьезное и затратное переоборудование и затронет оно не 400 тысяч потребителей, а миллионы.

«Есть ещё вопросы: за чей счет устанавливать и как платить сразу или в рассрочку? Потому что, если сразу и за счет потребителя, то скачок платежа неизбежен в разы и будут социальные волнения. Не стоит также забывать, что потребитель ещё должен будет заплатить и за установку, которая стоит не меньше чем сам прибор», — пояснил Баширов.

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Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что тариф на газ для населения России может увеличится после внедрения интеллектуальных счетчиков.

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