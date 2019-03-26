Москва, 26 марта, 2019, 10:13 — ИА Регнум. В Госдуме осудили предложения Минэнерго по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, включающих «умные» счетчики, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Еще один «умный» способ увеличения поборов с населения. А если по уму, так это мошенничество в чистом виде!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Система, по данным «Известий», включает устанавливающиеся в квартирах и домах «умные» счетчики с возможностью передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков.

Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11−15 тыс. рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.