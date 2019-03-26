Москва, 26 марта, 2019, 10:12 — ИА Регнум. На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.

Ryk Neethling Нож

По данным издания, инцидент произошёл 25 марта на территории школы в результате конфликта между двумя одноклассницами. Пострадавшая заклеила рану скотчем и ушла домой. Позже рану заметили родители и отвезли школьницу в больницу. Госпитализация произошла около полуночи.

СМИ уточняет, что конфликт между двумя девочками зародился давно, однако его причины неизвестны.

Официальной информации по данному происшествию пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сотруднику Единой диспетчерской службы Грибановского муниципального района Воронежской области в связи со смертью школьницы-сироты предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ — «Халатность».