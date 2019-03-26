Иерусалим, 26 марта, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Дополнительные удары нанесены израильскими военными 26 марта в ответ на ракетные обстрелы территории страны из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Israel Defense Forces Израильский танк Merkava Mk IV

В течение двух часов истребители ЦАХАЛ поразили дополнительные цели палестинских радикалов в военном лагере в центральной части сектора Газа. Несколько военных постов ХАМАС атакованы с вертолетов и танков.

«Эти удары были произведены в дополнение к десяткам других, нанесенных в течение последних суток», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 марта из сектора Газа по южным районам Израиля было выпущено около 30 ракет. Обстрел произошел вскоре после объявления перемирия. Ответным огнем Израиль поразил 15 военных целей в секторе Газа, возложив ответственность за любые события, происходящие в анклаве, на движение ХАМАС.