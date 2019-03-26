Калуга, 26 марта, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В Калуге прокурорские проверки выявили 32 потенциально опасные детские площадки, угрожающих жизни и здоровью детей. Как сообщила 26 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калуги Наталья Терентьева, например, между многоквартирными жилыми домами 52 и 54 по улице Хрустальной находилось детское игровое оборудование с явными признаками неисправности.

Марина Каширская ИА REGNUM Детская площадка

По результатам проверки городской прокуратурой внесены представления в адрес городского головы и директора МБУ «Специализированное монтажно — эксплуатационное управление». Акты прокурорского реагирования рассмотрены, нарушения законодательства устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при проверке детских площадок в муниципалитетах Калужской области было выявлено более 1 тыс. нарушений. В Калуге, Дзержинском, Малоярославецком, Юхновском, Куйбышевском, Козельском, Перемышльском, Жиздринском, Козельском районах прокурорскими проверками было обнаружено более 500 бесхозных площадок, которые не были включены в реестры и, соответственно, за их эксплуатацией и использованием не осуществлялся должный контроль.

Также были обнаружены площадки, состояние которых не соответствует требованиям безопасности: игровые элементы часто сломаны или ненадежно закреплены, повсюду трещины, острые выступающие элементы и другие дефекты, угрожающие здоровью и жизни детей. Например, в детском саду «Солнышко» и детском саду «Родничок» Сухиничского района нашли металлические части качелей и каруселей оторваны в местах крепления, ряд сооружений имеют выступающие гвозди, саморезы, острые металлические края.