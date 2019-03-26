Москва, 26 марта, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Торговая сессия 25 марта для нефти ознаменовалась попыткой возврата к ценовому уровню $67, однако закрепиться выше $67 чёрному золоту не удалось: на момент закрытия цены на нефть составляли $66,82 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Еще одна попытка прорваться выше отметки $67,00 была предпринята сегодня, 26 марта, при открытии торгов на отметке $66,81 цены росли на 0,4% до $67,08. По состоянию на 09.00 по мск нефть торговалась по $66,94 за баррель», — отметил эксперт.

Котировки находятся под влиянием преимущественно геополитических факторов. Инвесторы сомневаются в сохранении темпов роста мировой экономики. В пользу этого говорят зависшие торговые переговоры с Китаем и США. Оптимизма не добавляют и неутешительные экономические данные из Европы и США.

«26 марта Американский институт нефти опубликует свой еженедельный отчет о запасах нефти в США. Данная информация может оказать влияние на итоги текущей торговой сессии.

С технической точки зрения, в краткосрочной перспективе можно ожидать снижения цен на нефть до уровня $65,25−65,55, в долгосрочной — до $63,00. Однако на фоне геополитической неопределенности не исключен и альтернативный сценарий, предусматривающий повышение цен до отметки $67,70−68,15», — полагает Удилов.

Читайте также: Нефть пытается взять ситуацию «под контроль»