Пермь, 26 марта, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В Перми по итогам 2018 года отмечена естественная убыль населения. По данным Пермьстата, за год в краевой столице родились 12 080 человек, умерли — 12 430.

Густав Климт. Жизнь и Смерть

Стоит отметить, что в 2017 году в Перми фиксировался прирост населения — 995 человек. За год родились 13 172 человека, умерли — 12 177.

За 2018 год число родившихся сократилось на 8,3% в сравнении с 2017 годом. Максимальное снижение рождаемости произошло в Свердловском районе Перми — на 11%. Уровень смертности по краевому центру сложился выше показателя 2017 года на 2,1%. В большинстве районов города наблюдался рост числа умерших, значительный можно отметить в Дзержинском районе (на 6,1%). В Ленинском районе наоборот отмечено наибольшее снижение смертности (на 9,6%).

Среди причин смертности на первом месте находятся болезни системы кровообращения — 53,3%, на втором — смертность от новообразований (16,2%), на третьем — от несчастных случаев, отравлений и травм (8,0%).