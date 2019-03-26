Санкт-Петербург, 26 марта, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» отметила, что не считает себя виновной в отношении разглашения пользовательской информации, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу соцсети.

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Четверо жителей Татарстана подали иск в сторону социальной сети. Та, по их мнению, была не в праве передавать без их согласия информацию об их адресе электронной почты, номере мобильного телефона и IP-адресе Центру противодействия экстремизму МВД Татарстана. Иск был зарегистрирован в Смольном 25 марта.

В свою очередь, во «ВКонтакте» заявили, передача данных была инициирована «Центром Э», и, согласно российскому законодательству, компания не имела права им отказать. Также представители соцсети отметили, что если истцам кажется, что такой поступок является превышением полномочий со стороны МВД, то судиться гражданам необходимо непосредственно с теми, кто оформил запрос на получение информации.

14 марта также стало известно, что суд отказал жительнице Башкирии Лилии Чанышевой в иске на 100 тысяч рублей в отношении социальной сети. Дело рассмотрели за полчаса в Смольном, в закрытом режиме, поскольку того требовали правила взаимодействия с госорганами «ВКонтакте».