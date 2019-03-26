Красноярск, 26 марта, 2019, 09:32 — ИА Регнум. В Красноярске студенты Сибирского федерального университета (СФУ) пригрозили митингом из-за строгих мер безопасности в кампусе вуза, где размещалась Деревня Универсиады. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с комментариями, оставляемыми студентами на странице вуза в соцсети.

Krsk2019.ru Зимняя Универсиада-2019

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Дело в том, что Студенческие игры завершились ещё 12 марта, а меры безопасности действуют до сих пор.

В частности, студенты недовольны забором, вокруг которого нужно «наматывать километры». Также недовольство вызывает КПП со строгой системой досмотра. Кроме того, въезд транспорта в бывшую Деревню Универсиады запрещён, а дополнительных парковок для студентов не предусмотрено.

«Теперь это зона строгого режима, а не кампус университета», «Университет строгого режима», — жалуются студенты в соцсети.

Раздаются даже призывы выйти на митинг:

«Ребят, предлагаю собраться возле кампуса и устроить митинг, с плакатами и речёвками. Вот только тогда нас услышат, и услышат все. Уверен — это событие не останется без внимания».

«Поддерживаю!!! Нужен митинг против этого кошмарного забора и этого отвратного, неудобного КПП», — соглашается подписчик.

«Ну, тут либо надо просто закидать ректора письмами о неудобстве условий, либо митинг», — пишет ещё один пользователь.

Между тем сложившуюся ситуацию прокомментировало руководство вуза.

«Периметр безопасности вокруг территории бывшей Деревни Универсиады является объектом капитального строительства и собственностью Российской Федерации. В этой связи университет не вправе принимать самостоятельные решения о его дальнейшей судьбе», — говорится в сообщении пресс-службы СФУ.

Уточняется, что подобные решения может принять лишь учредитель — Министерство науки и высшего образования РФ. Также решение должно быть согласовано наблюдательным советом университета и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. Это сложный процесс, связанный с подготовкой большого пакета документов.

В вузе подчеркнули, что демонтаж периметра, последующая утилизация и благоустройство территории могут обойтись бюджету университета в 50 млн рублей:

«Ранее было озвучено, что на подготовку Деревни Универсиады СФУ затратил свыше 300 млн рублей собственных средств. Учитывая, что приоритетными обязательствами являют выплаты по социальным программам и обязательствам, в бюджете университета нет средств, которые можно было бы направить на демонтаж».

Ещё один довод — решение оставить периметр безопасности «вписывается в концепцию безопасного кампуса».

Тем не менее на некоторые послабления руководство вуза пойти готово. Например, исключить «задвоение осмотра». Теперь после прохождение КПП в корпусах не нужно будет проходить повторный осмотр.

«Также руководство вуза готово идти навстречу пожеланиям студентов и сотрудников в отношении вопросов организации на территории аптечного пункта, почты, парикмахерской и дополнительных пунктов питания», — говорится в сообщении СФУ.

Что касается системы парковок, в зоне периметра безопасности сохраняются две парковки общего доступа, а также парковка для сотрудников при предъявлении удостоверения. В дальнейшем процесс парковки для сотрудников обещают упростить.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске со 2 по 12 марта прошла XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. Участники из десятков стран разыграли 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Победителем стала сборная России, завоевавшая 112 наград. Второе место заняла Южная Корея с 14 наградами, треть — Япония с 13 наградами.

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На подготовку и проведение Студенческих игр в Красноярске затратили порядка 80 млрд рублей, в том числе большое внимание уделялось безопасности соревнований. По данным краевых властей, с нуля были построены и реконструированы 34 капитальных объекта.

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